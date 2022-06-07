В Запорожской области заявили, что Крым является законной частью РФ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Крымский полуостров является законной частью Российской Федерации, а проведенный на его территории референдум был легитимным.
ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Крымский полуостров является законной частью Российской Федерации, а проведенный на его территории референдум был легитимным.
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