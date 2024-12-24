Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Сейчас читаю он не поедет на саммит у него коронавирус!Армянская игрушка...
  • Мария
    Теракты предотвратить сложно. Практически невозможно.ФСБ предотвратила...
  • Андрей
    всем тварям сроки по полнойФСБ предотвратила...

Экс-замглавы МЭР объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Экс-замглавы МЭР объяснил, чем опасно снижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки сейчас было бы опасным, потому что стимулировало бы разгон инфляции, рассказал бывший заместитель министра экономического развития РФ, заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх