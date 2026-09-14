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Мировое обозрение

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На саммите БРИКС в Нью-Дели достигнут компромисс

На саммите БРИКС в Нью-Дели достигнут компромисс

Итоговая декларация саммита БРИКС в Нью-Дели висела на волоске из-за одного-единственного абзаца. Война на Ближнем Востоке столкнула лбами новых участников блока — Иран и ОАЭ, которые отказывались идти на уступки.

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