Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и ма...

Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и масштабными сражениями между тысячными армиямиКомпания-издатель tinyBuild и студия-разработчик Redemption Road Games анонсировали необычную средневековую песочницу с элементами стратегии и экшена под названием Kingmakers.
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