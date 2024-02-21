Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и ма...

Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и масштабными сражениями между тысячными армиямиКомпания-издатель tinyBuild и студия-разработчик Redemption Road Games анонсировали необычную средневековую песочницу с элементами стратегии и экшена под названием Kingmakers.