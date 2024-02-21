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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и ма...

Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и ма...

Анонсирована средневековая песочница с управляемыми автомобилями, АК-47 и масштабными сражениями между тысячными армиямиКомпания-издатель tinyBuild и студия-разработчик Redemption Road Games анонсировали необычную средневековую песочницу с элементами стратегии и экшена под названием Kingmakers.

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