Правда ли собака любит хозяина или она с ним только ради еды

Уши, лапы, хвостВ мире животныхПравда ли собака любит хозяина или она с ним только ради еды Мы обожаем своих собак и счастливы только от того, что по утрам в лицо утыкается чей-то любопытный мокрый нос.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановНе просто любят , а обожают (40 лет семья с собаками, очень любят детей)!!Яна Стодеревская (Кумова)Какая статья странная... Даже не знаю, зачем открыла.. У кого, интересно, возникает такой вопрос-сам заголовок... Для дебилов совсем что ли...Элеонора КоганКонечно же,собаки любят своих хозяев и доверяют им.Только не все хозяева это понимают.А собачек надо любить просто за то, что они у нас есть!!!Комментировать
Свежие комментарии