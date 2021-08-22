Уши, лапы, хвост

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Правда ли собака любит хозяина или она с ним только ради еды

Правда ли собака любит хозяина или она с ним только ради еды

Мы обожаем своих собак и счастливы только от того, что по утрам в лицо утыкается чей-то любопытный мокрый нос.

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Александр Иванов
Не просто любят , а обожают (40 лет семья с собаками, очень любят детей)!!
Яна Стодеревская (Кумова)
Какая статья странная... Даже не знаю, зачем открыла.. У кого, интересно, возникает такой вопрос-сам заголовок... Для дебилов совсем что ли...
Элеонора Коган
Конечно же,собаки любят своих хозяев и доверяют им.Только не все хозяева это понимают.А собачек надо любить просто за то, что они у нас есть!!!

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