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Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС

Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС

Фото: Kin Cheung/ТАСС 36 прочтений Сегодня Официальный представитель МИД РФ напомнила генсеку НАТО о его предках и их действиях.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно Мария, золотые слова и главное во время сказаны!😎👍👈
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