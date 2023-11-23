Вяльбе: молодые девушки не дадут Степановой долго почивать на лаврах

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Вероники Степановой в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам на Вершине Тёи (Хакасия).
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