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Сунесс о Клоппе: «Юрген подарил «Ливерпулю» много незабываемых моментов: титул АПЛ впервые за 30 лет, камбэк с «Барсой». Разгром «МЮ» со счетом 7:0 был особенным»

«Не могу сказать, что я близко знаком с Юргеном. Я встречался с ним пару раз за годы его работы в «Ливерпуле», жал ему руку и обнимал его перед матчем Кубка Англии на «Олд Траффорд» в марте.

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