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Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

Подготовка БПЛА S350 к вылету. Оператор устанавливает на место одну из аккумуляторных батарейБеспилотные летательные аппараты разных классов и типов представляют интерес как для вооруженных сил, так и для различных гражданских организаций.

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