Российский актер и блогер Станислав Садальский славится своей открытостью и порой резкостью. Он всегда говорит то, о чем думает в лицо, не стесняясь и не боясь осуждения и конфликтов.
Шоу "Голос" угодило в скандал после разоблачения Садальского
Комментарии
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Константин Конышев
Ну,а чего вы хотите от этих людей,им наплевать на все,главное бабло.
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19 час.
Сергей Цивинский
Давно понятно, т.к. , по крайней в полуфинале, я уже не угадываю победителей.
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13 час.
ЮВ
Юджин Ворофикин
Да все заранее решено. Все куплено или задействованы родственные или иные связи. Дурачиться народ, делают из нас идиотов.
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1 мин.
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