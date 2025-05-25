Песков: Путин поздравил Кондратьева и тренера "Краснодара" с победой клуба в РПЛ

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров Президент России Владимир Путин передал поздравления в связи с победой футбольного клуба "Краснодар" в Мир – Российской премьер-лиге, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
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