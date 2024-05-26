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Мы соседи по планете

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Микрозелень — как выращивать культуры, польза и вред

Микрозелень — как выращивать культуры, польза и вред

Микрозелень, или как ее сейчас модно называть, микрогрин — это модный в наше время продукт. Важно и то, что он очень полезный — в зеленых ростках гораздо больше витаминов и микроэлементов, чем во взрослых растениях и созревших овощах.

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