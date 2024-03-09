Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Каплуненко
    На хера нужны эти мерзавцы в "Шторм-Z"?! Их место - у параши в тюремной камере.Минспорта РФ всё ...
  • Владимир Мухин
    Почему рабы? Рабы это подневольный народ, а во прислуга , это совершенно другое. Это зависимость от всякого рода усло...Михаил Делягин: Э...
  • Анатолий Страшко
    Андрей, чем ближе Вы будете к могиле по возрасту, тем ближе к электорату попа будете ближе. Это и есть одна из функци...Кто «крышует» укр...

Есть такая профессия - Родину продавать

Есть такая профессия - Родину продавать

Я для себя давно сделал несколько четких правил, чем отличается настоящий радетель за благо государства от предателя, который шатает режим в обличии такого "радетеля за благо государства".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
1 час.
Иван Иванов
А еще есть профессия ушами хлопать. Держать половину действующего правительства врагов народа, и отпускать из страны всех предателей и вредителей, играя не пойми для кого в &quot;демократию&quot;
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх