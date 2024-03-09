Я для себя давно сделал несколько четких правил, чем отличается настоящий радетель за благо государства от предателя, который шатает режим в обличии такого "радетеля за благо государства".
Есть такая профессия - Родину продавать
Комментарии
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Юрий анин
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1 час.
Иван Иванов
А еще есть профессия ушами хлопать. Держать половину действующего правительства врагов народа, и отпускать из страны всех предателей и вредителей, играя не пойми для кого в "демократию"
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13 мин.
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