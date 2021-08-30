Многим из нас с детства знакомо название «касторка». Что же это такое? Это касторовое масло, которое производят из касторовых бобов — прозрачное, густое, вязкое, бесцветное или слегка желтоватое, со специфическим запахом, который так не любят дети.
Многим из нас с детства знакомо название «касторка». Что же это такое? Это касторовое масло, которое производят из касторовых бобов — прозрачное, густое, вязкое, бесцветное или слегка желтоватое, со специфическим запахом, который так не любят дети.
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