Бывший глава Дахадаевского района Республики Дагестан задержан по подозрению в мошенничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ по РД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы МО «Дахадаевский район», подозреваемого в мошенничестве (ч.
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