Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Бьют по хвостам": Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией

"Бьют по хвостам": Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией

Михаил Делягин назвал главную ошибку в борьбе с бесконтрольной миграцией: "Бьют по хвостам". Он указал, что принимаемые в последние годы меры в первую очередь ориентированы на противодействие нелегалам, в то время как "реальной проблемой является легальная миграция".

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Татьяна Романова

Прав Делягин, бьют по хвостам. А с другой стороны, не будут же они сами себя бить по голове и ручонкам шаловливым. Дума в прежнем составе, володин прошел на третий срок, египетская мумия, которой мешками приходят письма, на своем "засиженном" месте, роднина готовит очередной высер в сторону россиян. Спортсмены, артисты, массовики-затейники и скоморохи тоже никуда не делись. Для чего проводили выборы непонятно, разве что устроить праздничный фуршет, нажраться на халяву, да положить бабла в карман. Между тем тарифы ЖКХ стремятся в бесконечность, а с ними под руку идут цены на все, страшно заходить в магазин. Дорого же народу обходится это шоу.