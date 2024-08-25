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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Илон Маск высмеял Европу после ареста Павла Дурова во Франции

Илон Маск высмеял Европу после ареста Павла Дурова во Франции

Бизнесмен рассказал, какое будущее ожидает жителей "цивилизованных" государств Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции говорит о том, что скоро в Европе начнут казнить за лайки, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

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