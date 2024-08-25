Илон Маск высмеял Европу после ареста Павла Дурова во Франции

Бизнесмен рассказал, какое будущее ожидает жителей "цивилизованных" государств Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции говорит о том, что скоро в Европе начнут казнить за лайки, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
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