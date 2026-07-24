❗️⚡️Польская компания WB Group вошла в число 18 учредителей EU-Ukraine Drone Alliance — новой структуры, объединяющей по девять производителей беспилотных систем из ЕС и Украины.
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❗️⚡️Польская компания WB Group вошла в число 18 учредителей EU-Ukraine Drone Alliance — новой структуры, объединяющей по девять производителей беспилотных систем из ЕС и Украины.