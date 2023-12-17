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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафф вышел на 4-е место по победам среди тренеров в истории НХЛ – 850

«Нью-Джерси» Раффа выиграл у «Коламбуса» (6:3). Для тренера эта победа стала 850-й в НХЛ. По этому показателю Раффа теперь занимает 4-е место в истории НХЛ, обойдя Кена Хичкока (849).

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