Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших голкиперов на данный момент.Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших голкиперов на данный момент.
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