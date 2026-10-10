С начала 2026 года Европа закупила рекордные объёмы российского СПГ Порты Евросоюза за январь–сентябрь 2026 года приняли 12,18 млн тонн сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».
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