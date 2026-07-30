Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

Экспедиция по северным рекам: РГО в ХМАО предложило новые турмаршруты в Арктике

Экспедиция по северным рекам: РГО в ХМАО предложило новые турмаршруты в Арктике

1200 километров водного пути, три муниципалитета — Октябрьский, Берёзовский и Белоярский районы, пять населенных пунктов — Октябрьское, Шеркалы, Берёзово, Полноват и Белоярский — а мероприятия экспедиции посетили более 10 тыс.

Вернуться к статье