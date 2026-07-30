Экспедиция по северным рекам: РГО в ХМАО предложило новые турмаршруты в Арктике

1200 километров водного пути, три муниципалитета — Октябрьский, Берёзовский и Белоярский районы, пять населенных пунктов — Октябрьское, Шеркалы, Берёзово, Полноват и Белоярский — а мероприятия экспедиции посетили более 10 тыс.