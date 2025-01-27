Президент Украины не собирается отменять этот указ Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается в словах о запрете переговоров с Россией ради привлечения внимания.
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