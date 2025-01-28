Аномально теплая зима оставила медведей без сна

Поголовье бурых медведей в России достигло 350 тысяч особей. Насколько высока вероятность встретить медведя в Московской области и что предпринять в такой ситуации?По данным Минприроды, на данный момент в нашей стране поголовье бурых медведей превысило 350 тысяч особей.