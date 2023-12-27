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Спираль истории

Спираль истории

Относительно всей этой клоунады разложившийся богемы - примерно 100 лет назад примерно также у граждан страны (тогда советской) возникало все больше вопросов к "НЭПовскому декадансу", который в 20х годах и издох вместе с НЭПом.

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