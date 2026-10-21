Данную информацию подтвердил в эфире государственного телевидения представитель МВД. Он отметил, что Иран способен должным образом отреагировать на любое вооружение, которое может применить Вашингтон.
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