Тим Леглер: «Марк Кьюбан уволил бы того, кто предложил обмен Луки Дончича, по подозрению в употреблении наркотиков»

Бывший баскетболист и аналитик ESPN посмеялся над обменом словенского разыгрывающего. «Марк Кьюбан не просто не пошел бы на такую сделку, он уволил бы того, кто ее предложил, потому что был бы уверен, что этот человек принимает наркотики.