🇷🇺Наши ребята продолжают трофеить технику боевиков ВСУ, которые бросают ее и спасаются бегством #Россия #ВСРФ #Танк #Трофей #СВО.
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🇷🇺Наши ребята продолжают трофеить технику боевиков ВСУ, которые бросают ее и спасаются бегством #Россия #ВСРФ #Танк #Трофей #СВО.
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