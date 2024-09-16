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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Белозеров обладает колоссальным опытом в управленческой деятельности». Подгорный о выдвижении главы РЖД на пост в единой федерации гимнастики

Об этом высказался глава новосибирской федерации, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 1996 года Евгений Подгорный.

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