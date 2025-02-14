Судья обязал Белый дом возобновить замороженную помощь другим странам

Федеральный судья в США обязал администрацию нового американского президента Дональда Трампа возобновить иностранную помощь, которую глава государства распорядился заморозить сразу после вступления в должность.
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