На Ямале до конца года установят около 80 теплых остановок

В округе установили треть от запланированного количества теплых остановок. Всего до конца года в ямальских районах и городах появятся 79 павильонов, где смогут согреться пассажиры, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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