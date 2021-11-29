Воробьев о 5:1 с «Куньлунем»: «Хорошая игра «Магнитки». Забили и в равных составах, и в большинстве»

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев подвел итоги матча КХЛ с «Куньлунем» (5:1). «Сегодня была хорошая игра с нашей стороны, забили и в равных составах, и в большинстве.
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