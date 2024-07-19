Статус прабабушки Пугачева заслужила: Никита Пресняков заявил о рождении дочки

Алла Борисовна построила большую семью: 3 детей и уже 3 внуков, но когда пойдут правнуки? Пока этот вопрос нужно задавать преимущественно Никите Преснякову, ведь он старший в семье из всех внуков артистки.
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