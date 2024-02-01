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Картина дня. Финансы

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Times: Украина имеет самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире

Times: Украина имеет самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире зафиксирован на Украине. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, передает ТАСС.

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