Times: Украина имеет самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире зафиксирован на Украине. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, передает ТАСС.
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