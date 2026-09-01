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Кубок Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года завершен: третий этап определил чемпиона

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года завершен: третий этап определил чемпиона

Особого внимания заслуживает Надежда Филиппова – единственная девушка, принявшая участие в соревнованиях.

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