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Не 90, а 340 тысяч, это могут быть не "учения" НАТО

Не 90, а 340 тысяч, это могут быть не "учения" НАТО

Итак, военные учения НАТО уже начались в Прибалтике, а спустя несколько дней стартовали в Финляндии, Швеции, Норвегии и акватории Балтийского моря.

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