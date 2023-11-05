«Пять процентов»: Ничьё старичьё

Со 2 ноября в российских кинотеатрах идет «Пять процентов» — комедия (на поверку — драма) о забытых петербургских художниках, которые внезапно обретают шанс вернуть себе утерянное величие и снова стать востребованными.
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