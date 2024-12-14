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Дьокереш забил 61-й гол в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами

Нападающий «Спортинга» в 14-м туре чемпионата Португалии поразил ворота «Боавишты». Это произошло на 23-й минуте.

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