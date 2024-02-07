Гидрогелевая маска для лица от морщин: отзывы

Гидрогелевая маска для лица обеспечивает интенсивное увлажнение. Инновационный продукт, основанный на компонентах природного происхождения, не вызывает никаких аллергических реакций и рекомендован для использования даже представительницам прекрасного пола с чувствительным типом кожи.