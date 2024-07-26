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Белоусов анонсировал открытие курсов вождения квадроциклов в российской армии

Белоусов анонсировал открытие курсов вождения квадроциклов в российской армии

В Вооруженных силах России планируют организовать курсы подготовки водителей багги и квадроциклов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в видеоролике, который опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

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