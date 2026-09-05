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Российский рынок после затяжного падения: почему я вижу основания для сдержанного оптимизма

Российский рынок после затяжного падения: почему я вижу основания для сдержанного оптимизма

Мартовские и августовские сводки по индексу Мосбиржи до сих пор вызывают у меня смешанные чувства: где-то между усталостью от бесконечного негатива и любопытством, что же будет дальше.

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