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Операционный директор «Мерседеса» о Гран-при Лас-Вегаса: «Это совершенно новый опыт. Подготовка должна быть более основательной»

Операционный директор гоночной команды «Мерседеса» Риккардо Мускони отметил, что сочетание низких для «Ф-1» температур и полного отсутствия у участников данных с предыдущих гонок может привести к непредсказуемым последствиям.

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