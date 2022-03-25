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Кайри Ирвинг назвал Девина Букера «MVP»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг высоко отозвался о защитнике «Финикса» Девине Букере. Ирвинг выложил твит, в котором назвал лидера «Санз» «MVP».

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