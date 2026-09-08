В двух районах Братска ликвидировали медведей

За минувшие сутки в рамках работ по регулированию численности диких животных специалисты ликвидировали двух бурых медведей, которые представляли прямую опасность для населения: в районе СНТ «Кедр» дачного посёлка Зяба; в Правобережном районе, на участке между улицей Ангарская Экспедиция и кладбищем.