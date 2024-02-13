Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Какаулин
    мне бы противно было брать с рук этой твари что-либоПевец Филипп Кирк...
  • Юрий Во
    ВВП растет, о чем извещает Путин. Количество пенсионеров уменьшается. Но пенсии, по покупательной способности на осно...Соцфонд: В России...
  • Сергей Трофимов
    идиотизм у него прогрессируетКиркоров заявил, ...

Депутат Нилов: Стоит обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Депутат Нилов: Стоит обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев считает, что необходимо обеспечить в России автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх