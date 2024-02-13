Депутат Нилов: Стоит обеспечить автомобилями инвалидов боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев считает, что необходимо обеспечить в России автомобилями инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий.