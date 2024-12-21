Русский компас Фото: kommersant.ru Не педофил. А кто тогда? Назвали новым словом и отпустили домой.
Это другое: в чем секрет супер-мягкого приговора за педофилию экс-директору ЧЭМК
Комментарии
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Сергей Петров
Вспоминается анекдот. Что Вы можете сказать по этому поводу? А материться можно? Нет. Но тогда я промолчу.
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10 час.
Н
Наталия
Отвратительно! И Фемида и сам педо..эфе..фил!!
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4 час.
Вадим Кузнецов
Никакой "эфебофилии" в УК РФ нет. Там есть ст. 134, "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" Сроки статья предполагает, так скажем, заметные.
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4 час.
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