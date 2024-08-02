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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чернышов подписал с «Сан-Хосе» 3-летний контракт новичка, кэпхит – 966 667 долларов

«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта новичка с Игорем Чернышовым. По данным Puckpedia, 18-летний экс-форвард «Динамо» заключил с «Шаркс» 3-летнее соглашение с кэпхитом 966 667 долларов.

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