Что случилось ночью, 18 ноября 2023 года

Министерство внутренних дел (МВД) РФ пополнило еще одним именем. В список разыскиваемых попал бывший замминистра финансов РФ и первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко (внесен в единый реестр иноагентов Минюста России).
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