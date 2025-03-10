В Северной Корее показали строительство первой атомной субмарины

Политика как она есть

В Северной Корее ведется строительство первой атмной подводной лодки. Об этом Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 марта посетил одну из стратегических судоверфей, на которой ознакомился с ходом работ на субмарине.