В Северной Корее показали строительство первой атомной субмарины

В Северной Корее ведется строительство первой атмной подводной лодки. Об этом Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 марта посетил одну из стратегических судоверфей, на которой ознакомился с ходом работ на субмарине.
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