В школу №46 в Коммунаре владимирские дети ходят пешком по 15 километров

Владимирская мэрия второй месяц не может обеспечить сельских детей подвозкой на школьном автобусе.Во Владимире дети из микрорайона Лунёво каждый день добираются до школы №46 в Коммунаре 15 километров сначала пешком, а потом – общественным транспортом.